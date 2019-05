A primeira Parada Gay realizada durante o governo de Jair Bolsonaro vai contar com um apoio de peso do setor privado. A manifestação, que acontecerá no dia 23 de junho, terá a presença de Fabio Coelho, presidente do Google no Brasil. O executivo vai comparecer à marcha na avenida Paulista, em São Paulo, junto de sua mulher e da filha, além de um grupo de aproximadamente cem pessoas.

