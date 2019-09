O presidente do Peru, Martín Vizcarra, deu um ultimato ao anunciar que dissolverá o Parlamento se ele rejeitar um voto de confiança vinculado a uma reforma na designação dos magistrados do Tribunal Constitucional, com a qual tenta impedir que esta corte seja dominada pela oposição. Vizcarra afirmou que tem o “apoio político, social, técnico e em todos os sentidos” para dissolver o Parlamento.