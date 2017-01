Presidente do Tribunal Superior Eleitoral rebate críticas por ter ganhado carona de Michel Temer no avião presidencial em viagem à Portugal

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, negou ter conversado com o presidente Michel Temer sobre o processo que pode cassar o mandato do peemedebista em tramitação na corte. Gilmar pegou carona no avião presidencial em viagem a Portugal, que levou uma comitiva para acompanhar o funeral do líder português Mário Soares. O ministro negou haver conflito de interesse, chamou de “bobagem” o questionamento sobre a carona e disse que “não é preciso viajar para combinar uma coisa espúria”.

“Se fosse para combinar uma coisa espúria, obviamente, pode fazer isso em qualquer lugar. Não precisa ir a Portugal”, declarou. Gilmar afirmou que é preciso “acabar com esse modo de suspeita” sobre a conversa entre agentes do mundo político. Embora tenha pegado a carona, o ministro não foi até o velório do ex-presidente e ex-primeiro-ministro português. Ele contou ter sofrido uma crise de labirintite ao chegar a Lisboa (Portugal).

“Não tem nenhum conflito [de interesse em viajar de carona com Temer]. Quem abriu esse processo no TSE fui eu. A ministra Maria Tereza tinha arquivado [o processo] e a tendência do tribunal era confirmar [o arquivamento]” , afirmou.

Comentários