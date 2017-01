Preso dono de mercado que vendia produtos roubados na Zona Sul de Porto Alegre

Agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) apreenderam, na quarta-feira (11), cerca de 3 toneladas de produtos diversos oriundos de cargas roubadas de caminhões que eram comercializados em um mercado localizado na avenida Juca Batista, na Zona Sul de Porto Alegre.

Segundo o delegado Gustavo Rocha, foram presos o proprietário do Mercado Carboni e sua gerente pela prática do crime de receptação qualificada, cujas penas variam de três a oito anos de prisão. Entre as mercadorias apreendidas estão carnes, vinhos e produtos de higiene.

