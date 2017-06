A Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, prendeu no domingo (18) um traficante de drogas no bairro Floresta, em Gramado, na Serra Gaúcha. No veículo do indivíduo, foi encontrado um tijolo de maconha com cerca de um quilo.

Segundo o delegado Gustavo Barcellos, o homem era investigado há uma semana por fornecer drogas a outros traficantes que atuam na cidade. A maconha apreendida é oriunda de Santa Catarina, onde reside o criminoso, de acordo com a Polícia Civil.

