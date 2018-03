Preso em Porto Alegre um pedófilo que abusou sexualmente da sobrinha e da enteada

Agentes da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais prenderam, no início da manhã desta -feira (16), um homem de 46 anos condenado por estupro de vulnerável em Porto Alegre.

O criminoso foi capturado na Vila Mapa, no bairro Lomba do Pinheiro. Havia dois mandados de prisão contra ele. O homem foi condenado por abusar sexualmente de sua sobrinha e de sua enteada quando as vítimas tinham 5 e 6 anos, respectivamente.

Os crimes foram denunciados pela irmã do pedófilo em julho de 2010. Depois, ele foi condenado pela Justiça a dez anos e nove meses de reclusão.

