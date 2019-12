Polícia Preso homem que matou jovem na frente de um bar na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

A arma do crime foi apreendida. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil, com o apoio da Brigada Milita, prendeu em flagrante o autor de um homicídio ocorrido em frente a um bar no loteamento Guarani, em Jaquirana, na Serra Gaúcha. O crime aconteceu no sábado (28), por volta das 17h, perto do Cemitério Municipal.

Segundo o delegado Anderson Silveira de Lima, o assassino efetuou um disparo de arma de fogo ao ver o seu pai discutindo com um jovem de 27 anos. A vítima morava em Gramado e estava passeando em Jaquirana. A prisão ocorreu algumas horas após o crime.

