Preso por tráfico perto de escola

A Polícia Civil, através do Denarc, realizou ação de combate ao tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (02), no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, resultando na prisão de um homem e localização de drogas (maconha) além de valores em dinheiro. Segundo apontou as investigações, o preso realizava a venda direta de droga nas imediações de uma escola estadual de ensino fundamental.

