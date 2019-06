A organização internacional de cooperação policial Interpol anunciou nesta sexta-feira (14) a prisão e a extradição de um dos supostos mentores ​​dos sangrentos atentados de 21 de abril no Sri Lanka. Ahamed Milhan Hayathu Mohamed, cidadão do Sri Lanka, foi preso junto com outros quatro suspeitos em um país do Oriente Médio, após a divulgação pela Interpol de um “alerta vermelho”.