Presos mais dois integrantes da quadrilha que aplicava o golpe da casa própria no Rio Grande do Sul

Na manhã desta sexta-feira (24), foram presos mais dois integrantes da organização criminosa sediada em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, responsável pela prática de estelionatos contra pessoas que pretendiam adquirir casas próprias no Rio Grande do Sul.

As prisões, realizadas por agentes da Delegacia de Proteção ao Consumidor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, ocorreram nos bairros Jardim Carvalho e Rubem Berta, em Porto Alegre. Os bandidos, de 33 e 41 anos, foram alvos de mandados de prisão preventiva por estelionato e organização criminosa.

Segundo informações do delegado Sander Cajal, um dos criminosos, de 41 anos, era vendedor da Construtora Martins e cooptava as vítimas. Ele também representava a empresa nas audiências. O outro, de 33 anos, era responsável pela sede da construtora no Litoral Norte gaúcho, na praia de Nova Tramandaí. Outros três indivíduos integrantes do bando já haviam sido presos pela Polícia Civil na semana passada, em Viamão.

O grupo é suspeito de utilizar a empresa para cometer crimes nas cidades de Porto Alegre, Guaíba, Gravataí, Alvorada, Canoas, Osório e Imbé. Segundo as investigações, a Construtora Martins induzia as vítimas a erro, prometendo a construção de casas mais baratas do que os preços praticados no mercado, mas após o recebimento dos valores correspondentes à entrada do contrato não cumpria a totalidade do acordo.

Em alguns casos, apenas os alicerces das residências eram construídos. Em outros, sequer essa parte inicial objeto do contrato era executada, segundo a Polícia Civil. O Procon também promoveu a suspensão de todas as atividades da empresa investigada. Os presos serão indiciados pela prática de estelionato e organização criminosa.

Furto qualificado

Na manhã desta sexta-feira (24), dois homens e uma mulher foram presos em Panambi, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo o delegado Gustavo Fleury, as prisões se deram em cumprimento a três mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão. As cautelares estão relacionadas à prática de um furto qualificado ocorrido no dia 23 de julho deste ano.

O alvo dos bandidos foi um estabelecimento comercial localizado no Centro do município. Na ocasião, foram subtraídas do local diversas peças de roupas.

