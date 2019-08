O deputado federal Alexandre Frota, que foi filiado ao PSDB na sexta-feira (16), chamou o partido de sujo e corrupto em vídeo gravado antes da campanha eleitoral de 2018. No vídeo, Frota critica duramente o então pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB) por sua aliança com partidos do centrão. Diz que o tucano “está de quatro” e outras referências mais impublicáveis.

