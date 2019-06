A Defesa Civil de Porto Alegre e o Corpo de Bombeiros Militar realizam, nesta sexta-feira (28), a partir das 9h, atividades preventivas para evitar acidentes com equipamentos de gás de cozinha (GLP), na comunidade da Ilha da Pintada. A ação, que integra o Projeto Chama Segura, conta com a parceria da Liquigás para conscientizar a população quanto ao uso correto do botijão de gás.

