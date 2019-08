Previsão do Tempo: frente fria avança pelo estado e fim de semana começa chuvoso

O sábado (10) já começou chuvoso em quase todo o estado. As pancadas devem vir mais moderadas, acompanhadas de vento em quase todas as regiões. A Fronteira Oeste é a única que terá tempo firme, mas com períodos de nebulosidade. Já durante a noite, que antecede o Dia dos Pais, a temperatura deverá diminuir.

A mínima do sábado, de 5°C, ocorrerá em Vacaria, na Serra, e a máxima, de 23°C, será sentida em Campo Bom, no Vale do Sinos. Na capital gaúcha, a chuva vai intercalar com períodos de nebulosidade. A temperatura deve ter mínima de 13ºC e máxima de 19ºC.

Já no domingo (11), Dia dos Pais, quem se preparou para fazer uma visita ou uma atividade diferente também ganhará um presente! Isso, pois com o avanço da massa fria, o tempo ficará mais seco no estado e o sol tende a aparecer. Mesmo assim as temperaturas não subirão muito.

Veja como fica o tempo em algumas regiões:

Região Metropolitana: o dia deste sábado (10), terá pancadas fracas de chuva e ventania Já no domingo (11), o tempo ficará firme, com predomínio de sol. Na Capital, a mínima será de 11°C e a máxima de 20°C.

Serra gaúcha: a chuva também estará presente em forma de pancadas fracas e ventania. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 8°C e 18°C.

Região Norte: Em Erechim, os termômetros variam entre 9°C e 19°C. Terá chuva em forma de pancadas fracas.

Região Sul: Em Pelotas, terá chuva fraca e os termômetros variam entre 10°C e 17°C.

Região Central: Também será um dia com chuvas fracas e ventania. Em Santa Maria, os termômetros variam entre 10°C e 15°C.

