PRF apreende 50 kg de cocaína em Santa Maria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (23), cerca de 52 quilos de cocaína em um veículo no km 319 da BR-158, em Santa Maria. A ação teve apoio da Receita Federal com o cão farejador Lucky.

Policiais abordaram um Fiat Siena emplacado em Campo Mourão, no Paraná, e encontraram as drogas em um fundo falso no interior do porta-malas. O carro era dirigido por um homem de 72 anos, natural de Iraí, também no Paraná. Ele foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Judiciária. O veículo e a cocaína também foram levados ao órgão.

