PRF prende criminoso com carro roubado clonado e pistola de uso restrito das Forças Armadas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na tarde desta quinta-feira (19), na BR-116 em São Leopoldo, um criminoso que transitava com veículo clonado e roubado e uma pistola de uso restrito das Forças Armadas municiada. A captura foi realizada após o proprietário do veículo original avisar a polícia que havia visto outro automóvel Gol com a mesma placa de seu carro na rodovia.

A equipe que realizava o patrulhamento ostensivo na estrada abordou o veículo e constatou a clonagem. Durante as buscas no veículo foi localizada a pistola de uso restrito pronta para ser usada. O condutor, que já possui antecedentes criminais, a arma e o veículo foram encaminhados à área judiciária.

O proprietário do veículo original compareceu na unidade operacional da PRF para confirmar a clonagem.

