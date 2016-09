Primeira reunião da comissão de sindicância do Badesul será nesta quinta-feira

A primeira reunião da comissão de sindicância para averiguar irregularidades na liberação de recursos pelo Badesul será realizada nesta quinta-feira (29), às 10h, na sede da PGE (Procuradoria-Geral do Estado), em Porto Alegre. A instauração da comissão será publicada no Diário Oficial do Estado do mesmo dia.

Sob a presidência da PGE e integrada por mais três servidores do Badesul, a comissão terá como foco principal investigar se houve concessão de empréstimos sem as garantias necessárias para as empresas Iesa Óleo e Gás, Wind Power Energia e D’Itália. A comissão busca apurar falhas e a reparação de danos causados. O prazo estimado para os trabalhos é de 30 dias úteis prorrogáveis por igual período.

As definições sobre o andamento da comissão foram estabelecidas em reunião com o procurador-geral do Estado, Euzébio Fernando Ruschel; a diretora-presidente do Badesul, Susana Kakuta; e a procuradora do Estado e coordenadora da Procuradoria Disciplinar e de Probidade Administrativa e presidente da Comissão de Sindicância do Badesul, Adriana Krieger de Mello, na terça-feira (27).

Medidas

Segundo o procurador Euzébio Ruschel, “dentre as medidas cabíveis estão o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, o ressarcimento de danos e a demissão de servidores”.

