Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Visando à inclusão de PCDs (pessoas com deficiência) e reabilitados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no mercado de trabalho, o Sine Municipal de Porto Alegre promove nesta sexta-feira (17) a primeira edição do Dia D de 2020. Entre as 9h e às 12h, doze empresas oferecem 80 vagas de emprego exclusivas para PCDs e reabilitados do INSS. Entre as oportunidades, o destaque vai para auxiliar de limpeza, com 17 vagas abertas.

Os interessados devem comparecer à agência do Sine, localizada na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, Centro Histórico, com carteira de trabalho, comprovante de residência e laudo da CID (Classificação Internacional de Doenças). Durante o dia, a equipe do equipe Sine ainda oferecerá todos os serviços da unidade.

Em 2019, a equipe do Sine atendeu 776 PCDs e realizou 2731 encaminhamentos para vagas de emprego, uma média de 227 encaminhamentos mensais. O número representa um aumento de 6,7% em relação à média de 2017, quando o Sine realizou uma média de 213 encaminhamentos por mês.

Confira as vagas:

Ajudante de Entrega – 1

Assistente Central Atendimento – 1

Assistente de Cobrança – 1

Assistente de Recursos Humanos – 1

Auxiliar Administrativo – 4

Auxiliar Civil – 1

Auxiliar de Eletricista – 1

Auxiliar de Limpeza – 17

Auxiliar de Refrigeração – 1

Auxiliar de Serviços Patrimoniais – 5

Azulejista – 3

Bombeiro Civil – 1

Eletricista – 1

Empacotador – 5

Encarregado de Limpeza – 2

Hidráulico -1

Líder Bombeiro – 1

Líder de Limpeza – 2

Líder Elétrica – 1

Líder Manutenção Civil – 1

Líder Refrigeração – 1

Mecânico Refrigeração – 1

Oficial Manutenção Civil – 1

Operador de Caixa Horista – 2

Operador de Hipermercado – 5

Operador de Logística – 1

Operador de Loja – 5

Pintor – 1

Portaria – 1

Porteiro – 1

Repositor – 5

Servente de Obras – 3

Vendedor – 1

Vigilante – 1

