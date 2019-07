O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a receber a visita de representantes do Ministério de Minas e Energia para discutir investimentos nas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). As PCHs são empreendimentos com capacidade de geração de energia entre 5 megawatts (MW) e 30 MW. Além de produzir energia, apresentam oportunidade de expansão na atividade econômica onde está instalada.

