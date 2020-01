Celebridades Príncipe Harry e Meghan Markle começaram a conversar com figuras importantes de Hollywood

Harry e Meghan anunciaram, em 8 de janeiro, em seu perfil no Instagram, que eles se dividirão entre Reino Unido e a América do Norte em 2020. Foto: Reprodução/Instagram Harry e Meghan anunciaram, em 8 de janeiro, em seu perfil no Instagram, que eles se dividirão entre Reino Unido e a América do Norte em 2020. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Meghan Markle e o príncipe Harry já teriam começado a conversar com agentes poderosos e advogados do alto escalão de Hollywood. Segundo o jornal britânico “The Mirror”, a duquesa de Sussex nunca perdeu contato com essas figuras e conversava com eles secretamente enquanto era membro sênior da família real.

A ideia do casal é que essas pessoas os ajudem a buscar contratos e acordos multimilionários, de acordo com a publicação. Nick Collins, que tem como clientes os atores Tobey Maguire e Jamie Foxx, faz parte da equipe e procura por boas ofertas no cinema, na televisão e no campo da filantropia. Andrew Meyer, gerente de negócios Meghan em Beverly Hills, é mais um nome importante do time.

A intenção dessa força-tarefa é tonar o casal “financeiramente independente”, mesmo com a dupla continue recebendo uma mesada do príncipe Charles pelos próximos 12 meses.

Até o momento, uma empresa de streaming está interessada num acordo com Harry e Meghan, que querem promover causas envolvidas com o meio ambiente.

Harry e Meghan anunciaram, em 8 de janeiro, em seu perfil no Instagram, que eles se dividirão entre Reino Unido e a América do Norte em 2020. O anúncio veio depois de especulações da imprensa britânica de que o casal abdicaria de seus títulos reais e se mudaria definitivamente para o Canadá por estar sendo deixado de lado pela família real.

No comunicado, Harry e Meghan afirmam que serão financeiramente independentes e não mais “membros seniores” da família. A decisão, garantiram, foi tomada após meses de reflexão. “Pretendemos dar um passo atrás como membros “seniores” da família real e trabalhar para nos tornar financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar totalmente Sua Majestade a Rainha”, afirmaram no comunicado.

No último sábado, a rainha divulgou um comunicado dizendo que entendeu as demandas dos netos e que eles não mais vão vão usar seus títulos reais, não vão representá-la em compromisso oficiais e vão devolver 2,4 milhões de libras usadas na reforma de Frogmore Cottage, a casa de Windsor que continuarão usando no Reino Unido.

Aos 35 anos, Harry é o sexto na linha de sucessão ao trono, atrás de seu pai, o príncipe Charles, seu irmão, William, e dos sobrinhos, George, Charlotte e Louis. O príncipe é casado com Meghan Markle desde maio de 2018 e eles têm um filho, Archie Harrison, que nasceu um ano depois. O menino, no entanto, não usa nenhum título por desejo expresso dos pais.

Sobre dividirem-se entre os dois países, declararam:”Esse equilíbrio geográfico nos permitirá apreciar nosso filho com a tradição real em que ele nasceu, além de proporcionar à nossa família o espaço para se concentrar no próximo capítulo, incluindo o lançamento de nossa nova entidade beneficente.

Meghan morou no Canadá por sete anos antes de conhecer o príncipe e se sente em casa no país. Um amigo afirmou ao The Sun que “eles gostaram muito do Natal e do Ano Novo lá, quando não foram fotografados nenhuma vez e foram deixados em paz”. As informações são do jornal O Globo.

