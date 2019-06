Príncipe William diz que não há problema se algum de seus filhos for gay

O príncipe britânico William, 37, afirmou na quarta-feira (26) que estaria absolutamente bem se um de seus filhos fosse gay, mas admitiu que ficaria preocupado com a perseguição e o ódio que ele ou ela enfrentaria por conta do status de realeza. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O príncipe, segundo na linha de sucessão ao trono britânico e destinado a ser um futuro monarca e, como tal, líder da Igreja da Inglaterra, tem três filhos com sua mulher, Kate Middleton: George, 5, Charlotte, 4, e Louis, 2.

“É algo que me deixa nervoso, não por que me preocupa que eles sejam gays, nada assim. É mais pelo fato de que me preocupo pelas pressões que eles irão enfrentar, e o quão mais difícil a vida deles poderá ser”, disse William em uma visita a uma organização de caridade que apoia jovens da comunidade LGBTQ+ sem moradia.

Questionado sobre como se sentiria se algum deles fosse gay, ele disse “absolutamente bem”. A questão era algo que ele havia começado a pensar sobre desde que se tornou pai.

“Particularmente para a minha família e a posição na qual estamos, isso é o que me preocupa”, disse. “Eu apoio completamente qualquer decisão que tomarem, mas me preocupa, do ponto de vista de pai, o número de barreiras, palavras de ódio, e toda a discriminação que pode vir. Essa é a parte que realmente me incomoda um pouco.”

William fez os comentários em uma visita ao AKT (Albert Kennedy Trust), em Londres, para a abertura de um novo centro de serviços, antecedendo a realização da Parada anual do Orgulho LGBTQ+ de Londres e para reconhecer o aniversário do levante de Stonewall, episódio que marca o início do movimento que luta por direitos iguais para gays, lésbicas, pessoas bissexuais, e transgêneras.

Em 28 de junho de 1969, nove policiais invadiram o bar gay Stonewall, localizado bairro novaiorquino de Greenwich Village, com o pretexto de que os proprietários vendiam bebida alcoólica sem licença. No início de junho, a polícia de Nova York pediu desculpas pelo episódio ocorrido.

Primeira aparição

Príncipe Louis, terceiro filho da duquesa de Cambridge Kate Middleton e do príncipe Wiliam, fez sua primeira aparição em evento oficial da família real britânica no dia 8 de junho. A cerimônia Trooping the Colour foi realizada no Palácio de Buckingham, em Londres, no Reino Unido.

O evento é realizado desde 1748 e marca a comemoração oficial de aniversário do soberano britânico. A Rainha Elizabeth 2ª nasceu em 21 de abril de 1926 e completou 93 anos.

Meghan Markle, 37, duquesa de Sussex, príncipe Harry, 34, e outros integrantes da família real chegaram de carruagem à cerimônia. Um desfile com mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos foi atração do evento. A força aérea britânica também fez uma apresentação de acrobacias em homenagem à rainha.

A família real apareceu na varanda do palácio depois das passagens dos carros e o bebê Louis não parou de acenar ao público. Ele estava acompanhado dos pais e dos irmãos George e Charlotte.

Louis Arthur Charles nasceu em 23 de abril de 2018 e é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do seu avô, o príncipe Charles, do príncipe William e de seus dois irmãos.

