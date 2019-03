O príncipe William irá viajar à Nova Zelândia, no fim de abril, para homenagear as vítimas do ataque terrorista que deixou 50 mortos em uma mesquita de Christchurch, no sul do país. A visita foi pedida pela primeira-ministra Jacinda Ardern, segundo informou o Palácio de Kensington nesta quarta (27). O ataque levou o país a proibir armas semiautomáticas de estilo militar e fuzis de assalto.

