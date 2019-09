O funkeiro Marlon Brendo Coelho Couto Silva, de 20 anos, conhecido como MC Poze do Rodo, do Rio de Janeiro, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia nesta segunda-feira (30), em Sorriso, em Cuiabá. Em um evento, mais de 40 adolescentes foram flagrados em uma festa com álcool e drogas. O cantor é apontado ainda como responsável por incitar crimes.

