Promovida pelo Procon-RS, a 5ª Conferência Estadual de Defesa do Consumidor tem nesta sexta-feira o seu segundo e último dia de atividades. O evento é realizado no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, e tem na pauta as transformações no mercado de trabalho, na organização social, nas relações humanas e no consumo promovidas pelo avanço tecnológicos.