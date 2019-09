“Como é que o cara vai viver com R$ 24 mil? O que de fato nós vamos fazer para melhorar a nossa remuneração? Ou nós vamos ficar quietos?”. O questionamento foi feito pelo procurador de Minas Gerais Leonardo Azeredo dos Santos, durante reunião realizada no início do mês de agosto. No áudio, que se tornou público nesta segunda-feira (09), o procurador ainda chama o vencimento de “miserê”.

