Procuradoria Geral do Estado fecha acordos de quase 700 mil reais em precatórios

A Câmara de Conciliação de PGE (Precatórios da Procuradoria Geral do Estado) fechou um acordo com credores de precatórios no valor total de R$ 699.706,83. As reuniões de conciliação, que permitiram o acerto, ocorreram nesta semana. Na audiência administrativa para entrega de proposta, oito credores optaram por fazer o acordo imediatamente.

Os representantes dos outros 14 credores levaram as propostas para avaliação. Nos próximos dias 10 e 11 de outubro, caso aceitem os termos, retornarão para assinatura do acordo.

