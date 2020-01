Economia Produção de veículos no Brasil aumenta 2,3% em 2019

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

No total, foram fabricados 2.944.962 carros, caminhões e ônibus no ano passado Foto: Divulgação Um dos setores mais sensíveis a esse cenário é o automotivo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A produção de veículos no Brasil aumentou 2,3% no ano passado, informou nesta terça-feira (07) a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). No total, foram fabricados 2.944.962 carros, caminhões e ônibus em 2019, contra 2.879.809 em 2018.

Apesar de manter a sequência de dois anos consecutivos de crescimento, o número é o menor até então. De 2016 para 2017, o aumento foi de 25,2%, enquanto de 2017 para 2018 a produção subiu 6,7%. Entre os motivos para o recuo, está a queda nas exportações, especialmente para a Argentina. Em relação a 2018, o número de veículos enviados ao exterior caiu 31,9% em 2019 – de 629.175 para 428.198.

Considerando apenas o mês de dezembro, a produção nacional caiu. Em relação ao mesmo mês de 2018, o número de veículos fabricados teve queda de 3,9%. Já na comparação com novembro de 2019, a redução foi ainda maior, de 25%.

