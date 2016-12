Produção industrial brasileira caiu 1,1% em outubro e travou a recuperação da economia

A produção industrial brasileira recuou 1,1% em outubro na comparação com o mês anterior, sinalizando que as dificuldades da economia persistem neste trimestre. A queda de outubro foi acima da esperada por analistas (a estimativa dos especialistas era de contração de 0,8%) e o pior resultado para o mês em três anos, iniciando o quarto trimestre com mais um indício da fraqueza que marcou o ano todo, principalmente dos investimentos.

Sobre o mesmo mês do ano anterior, a produção recuou 7,3%, chegando ao 32 mês seguido no vermelho nessa base de comparação. “A indústria está bem distante do patamar máximo, ela vem perdendo dinamismo e não sabemos aonde isso vai parar. O setor industrial carece de estímulos”, destacou o economista do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) André Macedo.

