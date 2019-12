Notas Brasil Produtora do Porta dos Fundos é alvo de ataque no Rio

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2019

A produtora responsável pela criação dos programas Porta dos Fundos foi alvo de um ataque, na madrugada de terça-feira (24), no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do grupo, dois coquetéis molotov foram jogados na fachada do imóvel. O fogo foi contido por um funcionário que estava no prédio.

