Em um restaurante da moda na capital do Irã, os clientes bebem Coca-Cola com canudos enquanto os garçons levam porta temperos cheios de ketchup Heinz e dois tipos de molho Tabasco para as mesas. Seja em restaurantes de alto padrão ou em lojas de esquina, marcas americanas podem ser vistas em todo o Irã, apesar das crescentes tensões entre os dois países.

