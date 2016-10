Professores estaduais pedem impeachment do governador José Ivo Sartori

O Cpers/Sindicato entregou um pedido de impeachment do governador José Ivo Sartori (PMDB) para a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Silvana Covatti (PP). O documento foi entregue fim da manhã desta segunda-feira (24) pela presidente do Cpers, Helenir Schürer.

O sindicato dos professores estaduais gaúchos informa no documento o descumprimento de decisão judicial que obriga o pagamento em dia dos salários da categoria.O pedido de impeachment do governador foi votado na reunião de conselheiros do Cpers, na última sexta-feira (21), em Porto Alegre.

