Programa assistencial será implementado em Brumadinho

Um programa de assistência técnica, capacitação e atendimento social será lançado em Brumadinho (MG), no próximo domingo (28). A iniciativa já conta com cerca de 790 famílias inscritas, pelo Cadastro Único do Programa Bolsa Família (PBF), do Ministério Cidadania. Serão 24 meses de trabalho, contando com uma equipe de 13 técnicos contratados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) de Minas Gerais.

A iniciativa é do Senar e já estava prevista no pacote de medidas anunciadas pelo Ministério das Cidades, com o objetivo de reconstruir e recuperar economicamente a cidade, em parceria com entidades públicas e privadas. O Senar é uma entidade que tem como objetivo organizar, administrar e executar, em todo território nacional, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens e adultos que exerçam atividades no meio rural.

Deixe seu comentário: