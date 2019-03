O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou nesta sexta-feira (29) a ampliação do programa de reconhecimento facial e de leitura de placas de veículos. Essa nova etapa do projeto será iniciada em quatro meses. Além de Copacabana, que terá o número de câmeras ampliadas de 34 para 140, serão monitorados o Maracanã e o Aeroporto Santos Dumont.

