Programa de trens deverá receber R$ 1 bilhão do FGTS

O Programa de Renovação da Frota do Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros sobre Trilhos (Retrem) foi apresentado nesta sexta-feira (28), na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, serão disponibilizados R$ 1 bilhão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para financiar a compra ou reforma de composições para transporte sobre trilhos pelo Poder Público ou setor privado.

O crédito também poderá ser usado para melhoria dos sistemas, como a aquisição de tecnologia de monitoramento e comunicação. Os projetos deverão atender ainda uma cota mínima de produção nacional, com a intenção de também apoiar as empresas brasileiras do setor.

Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer), Vicente Abate, o programa será fundamental para a recuperação do setor, que sofreu forte retração nos últimos anos.

“Tanto na área de passageiro quanto na de carga nós temos uma ociosidade hoje que gira em torno de 60% da nossa capacidade instalada total. Nós estamos em uma situação crítica”, ressaltou. Segundo ele, em três anos, as fábricas do ramo fecharam 3 mil postos de trabalho, o equivalente a 15% de toda a mão de obra empregada diretamente no setor.

Abate considera que a exigência de um percentual mínimo de produção nacional para os projetos financiados pelo Retrem é necessária para garantir o equilíbrio na concorrência com as empresas estrangeiras, em especial, as asiáticas. “O que a gente precisa é que essas fábricas se instalem no país para que eles tenham as mesmas condições de mercado que nós temos”, disse em relação aos concorrentes internacionais.

Com o volume de recursos que será investido, o presidente da Abifer acredita que até 2021 o setor consiga retomar o nível de produção e de emprego de três anos atrás.

O Brasil tem 21 sistemas metroferroviários com 15 operadores atuando em 11 estados e no Distrito Federal.

