Programa detetive cidadão recupera mais dois carros furtados em Porto Alegre

Mais dois carros em situação de furto/roubo foram recuperados com ajuda do Detetive Cidadão, disponível no aplicativo #EuFaçoPOA. Os alertas foram emitidos na quinta-feira (20), feriado de Corpus Christi. Um Renault Logan prata foi localizado às 14h na avenida Manoel Elias e um GM/Corsa vermelho por volta das 16h30min no bairro Floresta, em Porto Alegre. Desde o início do mês e da intensificação da campanha para que a população use o aplicativo, três veículos já voltaram para seus donos. O #EuFaçoPOA está disponível gratuitamente para usuários nas plataformas Android e iOS.

Com o Detetive Cidadão, é possível fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar sua situação. Quando ocorre um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema de monitoramento emite, imediatamente, uma notificação à Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando os dados da placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Desde o início de junho foram 690 alertas notificados pelo Detetive Cidadão. Destes, 92 alertas de ocorrências de furto/roubo foram confirmados.

O cercamento eletrônico monitora em média 850 mil placas por dia, 25 milhões/mês, com um índice de alerta diário de cinco carros furtados ou roubados identificados. São 93 locais com sistema de reconhecimento de placas, 162 pistas são monitoradas, 115 por pardais, 47 por lombadas eletrônicas e 25 câmeras de monitoramento (Empresa Pública de Transporte e Circulação) com capacidade de captura de placas. O monitoramento é realizado no Ceic (Centro Integrado de Comando) de Porto Alegre e no DCCI (Departamento de Comando e Controle Integrado) do Estado.

Capacidade de financiamento

O contrato de R$ 220 milhões com a Caixa Econômica Federal que foi assinado nesta sexta-feira (21) é o primeiro que demonstra a recuperação da confiança das instituições financeiras na capacidade de investimento de Porto Alegre. O recurso, que era pleiteado desde 2017, será investido na construção da Estação de Tratamento de Água Ponta do Arado, beneficiando 250 mil pessoas. Desde as obras da Copa, o município não tinha financiamento aprovado. Também haviam sido negados quatro projetos de financiamento na área de saneamento pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior, aos poucos, a prefeitura está recuperando a sua capacidade de investimento. “As reformas estruturais feitas nos dois primeiros anos de governo, sempre buscando equilibrar a situação financeira do município, é que permitem a vinda de investimentos tão importantes como a ETA Ponta do Arado”, disse Marchezan.

No caminho para o reequilíbrio financeiro, o governo focou desde o seu primeiro ano, em 2017, em reformas importantes, como alteração no estatuto dos servidores, redução de despesas de custeio e ajustes fiscais. Nos dois primeiros anos de gestão, a redução de cargos em comissão diminuiu a despesa em R$ 44,7 milhões.

Deixe seu comentário: