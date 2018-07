Programa Mapa Leite do SENAR-RS: mais cinco cidades estão no roteiro para receber visita e orientações sobre nutrição

As incursões de instrutores do SENAR-RS vinculados ao programa Mapa Leite seguem pelo noroeste do Estado. A partir desta segunda-feira, 23 de julho, propriedades de Sagrada Família, Jaboticaba, Santa Rosa, Pinhal e São Martinho estarão no roteiro das consultorias que abordarão o tema nutrição de bovinos de leite. Produtores rurais de localidades vizinhas que estão cadastrados no programa participarão das consultorias que tem como objetivo melhorar a produtividade e a qualidade da produção de leite das propriedades dos produtores assistidos pelo programa, bem como, melhorar eficiência da cadeia do leite no Estado.

As consultorias se baseiam nas necessidades identificadas pelos técnicos de campo durante a realização das visitas mensais nas propriedades participantes do Programa, realizadas em meses anteriores. Será a oportunidade para que os produtores recebam orientações sobre nutrição a serem implementadas nas propriedades.

O Mapa Leite, fruto de uma parceria entre o Ministério da Agricultura e o SENAR, visa fornecer Assistência Técnica e Gerencial, além da capacitação para produção, transporte e beneficiamento de leite seguro e de qualidade. Cada propriedade cadastrada recebe metodologia específica, através de profissionais com formação em ciências agrárias de nível técnico e superior em Agronomia, Medicina Veterinária ou Zootecnia, capacitados e habilitados pela instituição. No Rio Grande do Sul, 1057 propriedades estão sendo atendidas pelo programa.

