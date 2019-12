Brasil Programa Saneamento Brasil Rural é lançado no Palácio do Planalto

3 de dezembro de 2019

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, acompanhou o evento em Brasília, ao lado do presidente da Funasa e autoridades. Foto: O Sul O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, acompanhou o evento em Brasília, ao lado do presidente da Funasa e autoridades. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Foi lançado no final da tarde desta terça-feira (3) o Programa Saneamento Brasil Rural, durante cerimônia no Palácio do Planalto. O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, acompanhou o evento em Brasília, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, vários ministros, entres eles da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Osmar Terra, da Cidadania, Augusto Heleno, do GSI e o presidente da Funasa (Fundação Nacional da Saúde), Ronaldo Nogueira.

O Programa Saneamento Brasil Rural, de responsabilidade da Funasa, tem como objetivo universalizar o acesso ao saneamento básico para as populações das áreas rurais brasileiras. Aproximadamente 40 milhões de pessoas serão beneficiadas com ampliação do abastecimento de água, instalações hidrossanitárias (água e esgoto), esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos.

