Projeto Bota-Fora recolherá resíduos em nove bairros de Porto Alegre

Nesta semana, o Bota-Fora, promovido pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), atenderá nove comunidades de Porto Alegre. Entre os dias 27 e 31 de maio, o trabalho auxiliará no descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU. No mês de abril, a ação coletou 119,18 toneladas de resíduos.

A recomedação é de que os moradores deixam os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-Fora. Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões e restos de obras, dentre outros objetos volumosos.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, comenta que esse tipo de iniciativa ajuda no combate e na prevenção de pontos de descarte irregular: “O Bota-Fora possibilita que a população dê a destinação adequada aos resíduos que não são regularmente recolhidos pelas coletas tradicionais, como caliça e restos de obras.”

Além do Bota-Fora, o descarte desses materiais pode ser feito diretamente em uma das Unidades de Destino Certo (UDC) do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos e entulhos e estão estrategicamente distribuídas pela cidade.

Programação:

27/05 – Segunda-feira: Jardim Europa (bairro Santa Tereza) e Vitória da Conquista (bairro Rubem Berta)

28/05 – Terça-feira: Aparício Borges (bairro Cel. Aparício Borges)

29/05 – Quarta-feira: Nossa Sra. de Lourdes (bairro Tristeza), Sapolândia (bairro Lami)

30/05 – Quinta-feira: Laranjeiras (bairro Protásio Alves)

31/05 – Sexta-feira: Beco dos Coqueiros (bairro Passo das Pedras), Novo Horizonte (bairro Restinga) e Vila Barracão (bairro Santa Tereza)

