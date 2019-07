Tatiéli Bueno apresenta “Tributo a Mercedes Sosa”, no Chapeu Acústico, dia 16 de julho (terça-feira), às 19h, no salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado do RS. A cantora interpreta as canções imortalizadas por “La Negra” na língua original, acompanhada do violinista Lazaro Nascimento, no projeto semanal, com entrada franca ou contribuição espontânea.

