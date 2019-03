“Projeto Cirurgião-Dentista-Empreendor” visa capacitar profissionais da saúde para movimentar economia

Por Gabriella Rocha*

Na próxima sexta-feira (29), o Conselho Regional de Odontologia (CRO/RS) apresenta o “Projeto Cirurgião-Dentista-Empreendedor”, com palestras voltadas para a capacitação mercadológica do profissional da saúde. A partir das 13h30, os palestrantes oferecerão apoio estratégico e empresarial para os ouvintes, os ensinando a investir na carreira e, consequentemente, impulsionar o desenvolvimento econômico. O evento acontece na sede do CRO/RS, na Rua Vasco da Gama, 720, em Porto Alegre.

A proposta se apropria da tendência atual de crescimento do empreendedorismo no Brasil e no mundo e tem como objetivo modificar a estimativa de que apenas 10% dos cirurgiões dentistas estabelecidos no mercado atuem como Pessoa Jurídica. Nelson Guia, embaixador do Empreendedorismo na Saúde Bucal, defende que a ideia de incentivar o empreendedorismo propicia resultados positivos tanto na esfera privada quanto na pública. Segundo ele, uma gestão vencedora é capaz de promover avanços na saúde e na economia, trazendo mudanças significativas no cotidiano da clínica, interferindo na qualidade de vida dos envolvidos e, também, no cenário econômico do estado.

A participação no Projeto Cirurgião-Dentista-Empreendedor é gratuita e aberta à todos os profissionais da área.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

