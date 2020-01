Porto Alegre Projeto Esporte Verão 2020 começa neste sábado

4 de janeiro de 2020

Serão oferecidas atividades gratuitas na Orla e no Parque Marinha do Brasil. Foto: Cristine Rochol/PMPA Serão oferecidas atividades gratuitas na Orla e no Parque Marinha do Brasil. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Começa neste sábado (4), às 15h, a edição 2020 do Projeto Esporte Verão, promovido pela prefeitura em parceria com o Sistema Fecomércio/Sesc-RS. O evento segue até 1° de março, nos finais de semana, com diversas atividades gratuitas na Orla Moacyr Scliar e no Parque Marinha do Brasil. O objetivo é oferecer atividades de lazer, recreação e de incentivo à pratica de esportes à população, além de proporcionar um verão agradável a quem passar a temporada na cidade.

Haverá diversas competições realizadas pela Diretoria-Geral de Esportes, Recreação e Lazer da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) e pelo Sesc-RS, como a Copa Porto Alegre de Handebol de Areia, nos dias 11 e 12 de janeiro; o Circuito Porto Alegre de Vôlei de Praia, nos dias 11, 18 e 25 de janeiro e 1º, 8 e 15 de fevereiro; o Torneio de Futebol Sete Feminino, no dia 11 de janeiro; e o Campeonato Municipal de Futebol Sete Masculino, nas categorias mirim e pré-mirim,

com rodadas em 4 e 11 de janeiro. Todas as partidas serão disputadas no complexo de areia e no campo 1 do Parque Marinha do Brasil.

Também faz parte da programação o projeto Estação Verão do Sesc-RS, que estará montado perto das quadras esportivas da Orla Moacyr Scliar e terá atividades como Circuito Verão de Esportes, gincanas de integração, ginástica rítmica e alongamento, Beach Tennis, Slack Line, FutMesa, Pedalada e Cãominhada. Estarão à disposição para empréstimo materiais como bolas e raquetes de frescobol. O espaço terá ainda a Caminhada Unimed, nos dias 25 e 26 de janeiro e atrações culturais, como o RecreArte, com show de Os Fagundes, dia 1° de fevereiro, às 19h.

Organizado pela SMDE, o Projeto Esporte Verão conta, além do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) e da Guarda Municipal. Mais informações sobre as atividades podem ser obtidas pelo telefone 3289-4852.

Piscinas comunitárias

Começa também neste sábado, 4, às 15h, como parte da programação de verão, a temporada das piscinas comunitárias de Porto Alegre. Quatro piscinas serão abertas no sábado e outra estará disponível a partir de terça-feira. Elas poderão ser usadas de terça a domingo, das 9h às 11h45, para natação e hidroginástica, com inscrição prévia, e das 14h às 17h45 para banhos livres. Sábados e domingos, estarão abertas das 14h às 18h, apenas para banho livre.

