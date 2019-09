A Secretaria da Saúde (SES) e o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) são parceiros em uma iniciativa para a realização de exames de mamografia em áreas remotas do Estado. O chamado mamamóvel é um caminhão adaptado para o atendimento a mulheres, que está em fase final de preparação para o serviço gratuito.

