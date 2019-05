Projeto Moda em Movimento será lançado no Barra Shopping Sul na próxima quinta

O Barra Shopping Sul, na próxima quinta-feira (06), recebe o Projeto Moda em Movimento. A temática outono-inverno retrata a moda, cultura design e lifestyle, buscando a inspiração na arte para criar um projeto inédito. O objetivo do evento é apresentar os looks, cenários e tendências para instigar e envolver os clientes em diferentes temáticas. A curadoria será de profissionais de moda do mercado.

Para compor o mood contemporâneo e minimalista das cinco vitrines que foram produzidas pela São Geraldo Furniture & Art CO, são utilizados materiais naturais e rústicos como folhas de plátanos, galhos secos e madeira. As primeira vitrines foram projetadas com estruturas de ferro e rodízios industriais para mobilidade, e possuem um sistema de iluminação led.

Mas o principal destaque das vitrines fica por conta de um árvore “invernal”. Ela foi desenvolvida em conjunto pelos artistas Edu Saorin e Andressa Cantargiani, tem aproximadamente 4 metros de largura e fica suspensa no teto da Rosa dos Ventos. A árvore foi feita de metal, com folhas de acrílico, para melhor interação com a luz natural, criando diferentes tonalidades. No primeiro momento, as vitrines ficarão em volta da Rosa dos Ventos, depois serão distribuídas em diferentes locais do shopping.

A gerente do Barra Shopping Sul, Tânia Nascimento, comenta como o evento mudará a perspectiva em relação ao cenário dos looks. “Além do cenário encantador, a novidade será que essas vitrines conceito vão mostrar looks com peças selecionadas nas lojas a partir do olhar de especialistas de mercado. Tudo com o objetivo de fazer a moda se movimentar. Assim as peças saem das lojas para os corredores do shopping”, destaca ela.

Deixe seu comentário: