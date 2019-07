Projeto “Orla Sempre Limpa” estimula o cuidado com a Orla do Gasômetro

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) deu início o projeto “Orla Sempre Limpa”, na Orla Moacyr Scliar (conhecida como Orla do Gasômetro). A equipe da Unidade de Educação Ambiental (Unea) abordou, nas tardes de sábado e domingo, cerca de 600 pessoas, para dialogar e sensibilizar quanto à responsabilidade de cada um pelo resíduo que produz.Foram distribuídos 250 sacos de lixo.

“O projeto será desenvolvido todos os finais de semana, nos próximos dois meses, estimulando as pessoas a levarem seu lixo consigo e carregarem sacolinhas para armazená-lo, só descartando-o em lugar correto. Após, faremos uma avaliação dos resultados”, destaca o secretário Germano Bremm.

A Orla conta com 56 lixeiras duplas, com capacidade para 3.360 litros de resíduos, além de dez contentores triplos, com capacidade de até 240 litros cada, instalados de forma complementar pela empresa adotante, a Uber do Brasil.

