O governador Eduardo Leite e o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, encaminham nesta quinta-feira (11) projeto de lei que trata da adequação do Rio Grande do Sul à legislação federal sobre benefícios fiscais. O projeto será exposto durante reunião às 8h30min, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Haverá janela de imagem para a imprensa.

