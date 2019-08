Criar blogs, robôs, jogos e canais em plataformas digitais de vídeo e música – e tudo isso dentro de um contêiner completamente transformado para ser um espaço criativo da chamada Educação 4.0. É com esta proposta, para preparar os alunos para as profissões do futuro, que foi lançado, nesta terça-feira (20), um projeto pioneiro no Brasil, implementado pela Prefeitura de Porto Alegre.

