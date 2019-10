O deputado estadual Pedro Pereira (PSDB) protocolou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o projeto de lei 440/2019, que prevê a obrigatoriedade de uma etiqueta de advertência sobre a necessidade do uso moderado de telas eletrônicas pelas crianças de até 10 anos de idade. A ideia é fazer com que o alerta conste nas embalagens de equipamentos como celulares.

