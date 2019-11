A frente parlamentar da Assembleia Legislativa em defesa do etanol entregou ao governo do Estado a minuta de um projeto de lei que prevê uma política pública de estímulo à cadeia produtiva do combustível no Rio Grande do Sul. De acordo com o colegiado, a produção gaúcha de etanol ainda se limita a apenas 0,1% do consumo estadual, estimado em 1,5 bilhão de litros por ano.