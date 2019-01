A Equipe de Fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade recolheu 8,3 toneladas de banners, cavaletes, faixas e placas instalados irregularmente nas ruas de Porto Alegre no decorrer do ano passado. O número de material apreendido em 2018 na Capital é superior ao de 2017, quando atingiu seis toneladas.

