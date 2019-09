Com uma previsão de despesas que alcança R$ 66,4 bilhões ao longo do próximo ano, o governo do Estado encaminhou, nesta quarta (11), a proposta da Lei Orçamentária Anua) para 2020. O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, fez pessoalmente a entrega do projeto na Assembleia. O orçamento estima a receita em R$ 61,2 bilhões, com um déficit projetado de R$ 5,2 bilhões.

