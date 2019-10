Pessoas físicas ou jurídicas interessadas em adotar o recém revitalizado Largo dos Açorianos, no Centro Histórico de Porto Alegre, têm até o fim deste mês para encaminhar as propostas à prefeitura. Os documentos devem ser entregues na sede da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), localizada na rua Luiz Voelcker nº 55 (bairro Três Figueiras).

